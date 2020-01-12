Зеленський зійшов з розуму?! — політолог

Що це, вибачте за вираз, президент взагалі несе?

Зеленський у телезверненні заявив українцям з приводу збитого українського «Боїнга»: «Всі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не тільки відчуття безпеки і справедливості, але і впевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якій точці планети би ви не були».

На цю цитату з сьогоднішнього вечірнього заяви президента звернув увагу політолог Дмитро Корнійчук.

«Цей товариш взагалі в адекваті?

Кого він покарає?

Керівництво Ірану?

Про яку безпеку українців можна говорити, якщо наш літак спеціально пустили на забій у рамках домовленостей Вашингтона-Тегерана-Москви?

Що це, вибачте за вираз, президент взагалі несе?», — поставив напрошуються питання Корнійчук.