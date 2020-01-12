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Російська ракета вилетіла за межі полігону в Казахстані під час навчань

12.01.2020

У Казахстані сталося НП на російському військовому полігоні в Актюбінській області — під час пуску ракети сталося падіння уламків за межі встановлених місць».

Тим не менш, за повідомленням Міністерства оборони країни, вибуху не було, також нібито немає жертв і руйнувань немає.

В даний час район падіння уламків оточено, розслідування буде проводити спільна російсько-казахстанська комісія.

Відзначається, що пуск ракет з використанням об’єктів на території Республіки Казахстан проводився згідно з річним планом та графіком проведення навчань.

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