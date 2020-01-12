«П’яна мавпа з гранатою»: експерт розкритикував версію Ірану про причини катастрофи «Боїнга»

Розробник РЛС Андрій Горбачевський прокоментував результати розслідування катастрофи українського Boeing в Ірані. За його словами, український лайнер летів у виділеному для цивільних об’єктів коридорі і це повинно було показати іранським військовим, що це не військовий, а цивільний літак.

«Літак злетів з цивільного аеродрому і пішов за стандартною трасі. Пасажирський літак не може летіти аби як, він йде по виділеному коридору. Командир екіпажу ЗРК повинен бачити, що мета йде в коридорі, виділеному під пасажирські літаки. Вже це одне повинно показати йому: перед ним не якийсь американський безпілотник, а цивільний лайнер», — сказав він, пише «Нова газета».

Далі, уточнюючи, що Іран міг встановити на своїх ЗРК свою систему розпізнавання цивільних лайнерів і таким чином заявив про ймовірність «перешкод», які завадили розпізнати український лайнер, але при тому існують інші системи захисту та запобігання подібних НП, Горбачевський сказав: «Абсолютно правильно. Тому я можу тільки повторити, що груба помилка. Неймовірна».

На питання журналіста газети «Іран стверджує, що пасажирський Boeing прийняли за крилату ракету США. Їх взагалі можна сплутати?», російський розробник повідомив: «Переплутати пасажирський літак з крилатою ракетою не міг би ніхто і ні за яких обставин. Хіба що це була не просто „мавпа з гранатою“, а п’яна мавпа з гранатою».