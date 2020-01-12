Неефективна робота Миколаївської філії Адміністрації морських портів завдала збитків на 275 мільйонів гривень

Госаудитслужба провела перевірку фінансової діяльності Миколаївської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за період 2018 і січень-вересень 2019 року.

Перевірка показала ряд значних порушень, і в першу чергу від неефективного управління підприємством.

Так в результаті прийняття керівництвом Миколаївської філії – начальник Проточенко О. М. – в липні 2013 року управлінських рішень щодо укладення з портовими операторами безстрокових договорів сервітуту на свідомо невигідних для філії умовах, за період з 01.01.2016 до 01.12.2017 втрачено правові підстави і можливість стягнення з портових операторів доходів за доступ до причалів у загальній сумі 195 млн гривень (з ПДВ) за розрахунками з 6-ю компаніями.

При наявності правових підстав для нарахування і стягнення з 6 портових операторів плати за користування портовою інфраструктурою, згідно з договорами сервітуту, не нараховано та не виставлені до оплати рахунку за період з 01.01.2016 до 01.12.2017 на загальну суму 21,1 млн гривень (з ПДВ).

У той же час, філія з 01.01.2016 накопичував дебіторську заборгованість, яка по суті є безнадійною, не визнається дебіторами і не підтверджена актами звірок за послуги «Забезпечення доступу портового оператора до причалу», які нараховуються за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури від 18.12.2015.

Прийняття керівництвом філії управлінських рішень про звільнення працівників з порушенням трудового законодавства призвело до непродуктивних витрат фінансових ресурсів Миколаївської філії ДП «АМПУ» на суму 1 млн грн. у вигляді виплати компенсації за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, сплатою судових і виконавчих зборів.

Неврегульованість взаємовідносин Миколаївської філії ДП «АМПУ» з ТОВ «Метал Стивидоринг Компані» в частині користування портовою інфраструктурою викликає ризик непродуктивних витрат фінансових ресурсів філії в сумі 1,4 млн грн. на відшкодування завданих збитків та судових витрат.

Недотримання Миколаївською філією ДП «АМПУ» умов Колективного договору (Положення про преміювання) в частині порядку визначення показників преміювання і безпідставне завищення обсягів отриманих доходів від основної діяльності, при визначенні показників преміювання, спричинило додаткові витрати фінансових ресурсів на преміювання працівників у загальному обсязі 5,3 млн гривень.

З порушенням умов Колективного договору на користь об’єднаної профспілки працівників Миколаївського морського порту, який не є стороною колективного договору та не має зобов’язань перед трудовим колективом Миколаївської філії ДП «АМПУ», перераховано 210,7 тис. грн., що свідчить про неефективне використання коштів.

Недоліки претензійно-позовної роботи Миколаївської філії ДП «АМПУ» в частині незабезпечення повноти та своєчасності заходів відносно боржників спричиняють ризик втрат фінансових ресурсів внаслідок втрати боржників у зобов’язаннях на суму 4,2 млн гривень.

Капітальні інвестиції у вигляді вкладень в причали №6, №7, №3 (акваторія цих причалів не розміщена у межах морського порту, не є єдиним майновим комплексом, а перебуває у віданні філії «Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот») на загальну суму 31 млн грн. втратили актуальність і фактично контролюються Миколаївською філією ДП «АМПУ», а потім втратили ознаки активів. До того ж, філія не має правових підстав для нарахування і стягнення портових зборів з користувачів, які здійснюють роботи в операційній акваторії зазначених причалів, що свідчить про відсутність джерел для подальшого фінансування робіт з добудови зазначених гідроспоруд. Крім того, неліквідними визнані капіталовкладення на суму 112 тис. грн., неактуальними та економічно недоцільними капіталовкладення на суму 385 тис. гривень.

Миколаївською філією ДП «АМПУ», із-за неналежного контролю за оптимальним та ефективним використанням наявних виробничих запасів, створені залишки запасів, які не використовувалися протягом усього періоду дослідження, на загальну суму 10,7 млн грн., з яких самим філією визнані неліквідними запаси на суму 2 млн гривень. Крім того, за наявності відповідної кількості і номенклатури виробничих запасів придбано запасів на загальну суму 530 тис. грн., що свідчить про здійснення додаткових неефективних витрат фінансових ресурсів.

Наслідком порушень Миколаївською філією ДП «АМПУ» законодавства з публічних закупівель є безпідставне відхилення найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій і додаткові витрати фінансових ресурсів на загальну суму 392 тис. грн і ризик здійснення додаткових витрат на суму 865 тис. грн.

Крім того, філією здійснена оплата обов’язкових компенсаційних платежів за шкоду, заподіяну водному середовищі і биоресурсам при проведенні днопоглиблення акваторії Миколаївського морського порту в сумі 1,2 млн грн., які згідно з умовами договору враховані договірною ціною і покладаються на виконавця – ТОВ «Техморгидрострой Миколаїв».

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