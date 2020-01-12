У комітеті Сенату США визнали Росію спонсором світового тероризму

Американські сенатори з комітету у закордонних справах схвалили проект закону, який передбачає офіційне визнання Російської Федерації країною, яка фінансує тероризм. Якщо ініціатива буде прийнята, росіян чекає ще більш серйозний економічний тиск.

У суботу, 11 січня, на засіданні Комітету Сенату США з вирішення геополітичних питаннях американськими політиками було прийнято рішення про необхідність насунути росіян через їх постійні розв’язування воєн, диверсії і теракти.

Тепер, як випливає з документа, державний секретар США повинен протягом 90 днів прийняти рішення, визнати Росію спонсором світового тероризму.

Паралельно із внесенням росіян в список тримають банк і виділяють гроші для терористів по всьому світу Штати також віднесуть «ДНР» і «ЛНР» до іноземних терористичних організацій, які повністю управляються росіянами.

В даний момент в списку країн-спонсорів тероризму входять Іран, Північна Корея, Сирія і Судан.

На них поширюються заборону на продаж зброї, що, звичайно, не дуже позначиться на російських, а також обмеження на роботу банків з іноземними партнерами. І ось цей пункт зможе досить швидко схлопнуть економіку агресорів, які останнім часом відмінно себе почувають через підвищення цін на нафту.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН підтвердив, що має право розглядати позов України до Росії з-за фінансування нею тероризму на Донбасі, у відповідності з Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму, а також за порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму – у відповідності з Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.