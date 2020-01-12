СБУ провела обшуки в КМДА, директора департаменту ІТ Юрія Назарова підозрюють у мільйонні розкрадання

Співробітники СБУ провели обшуки і затримання у Київської міської адміністрації, а зокрема в Департаменті інформаційно-комунікаційних, беззмінний керівник якого — Юрій Назаров, зміг опанувати не одну сотню мільйонів гривень бюджетних коштів на програми який впроваджувалися під егідою Національної програми інформатизації.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Крім обшуків в Департаменті ІКТ КМДА, обшуки пройшли і на ряді фірм — через які заповзятливий айтішник виводив кошти:

ТОВ «ЕФ АЙ ДІ КАМПАНІ» (37770359)

ТОВ «Е-ДОКС» (40448024)

ТОВ “комп’ютерні інформаційні технології” (35508814)

ТОВ «КНП Компані» (41781314)

ТОВ “АМРІТА КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ” (39950584)

І цілий ряд інших компаній.

Кошти виведені космічні!

Так, тільки на ТОВ «ЕФ АЙ ДІ КАМПАНІ» (37770359) відправлено майже 150 мільйонів гривень!

Попередньо відомо, що корупціонери змогли завдати державі збитків на кілька мільярдів гривень.