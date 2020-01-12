Якби не Трюдо, медіа і сам Іран, то Київ був готовий скинути провину на пілотів літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що «ніхто не відкрутиться», а потім взяв і дав команду відпустити «беркутівців», оскільки «померлим не допоможеш».

Про це у своєму блозі пише блогер з ніком Mason Lemberg.

Він зазначає, є всі припущення, що, якщо б не щиросерде визнання Ірану, то влада України готові були спихнути провину в катастрофі Боїнга на пілотів, про що свідчать відкриті кримінальні провадження, про що свідчать вкидання про аналогічну проблему Боїнга, що летів з Ізраїлю в Африку, про що свідчить вкидання на каналі «1+1» про те, який поганий Боїнг, про що свідчить обдзвін лідерів держав, громадяни яких загинули під час катастрофи.

Блогер пише, от тільки спочатку Трюдо і світові лідери, а потім і медіа і, зрештою, сам Іран не залишили Києву шансів, а людське горе для них нічого не варто і навіть воно не змусило їх покинути курорти, не кажучи вже про чергові брехливих обіцянках.