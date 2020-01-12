Перевізник був нелегалом: розкрилися скандальні подробиці масштабного ДТП з українцями в Росії

Водій автобуса, який віз українців до Москви, і потрапив в смертельне ДТП у Орловської області (РФ) на трасі М-2 «Крим», займався перевезеннями нелегально.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав голова профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

«І знову нелегальний перевізник угробив пасажирів… цього разу з Дніпра мікроавтобусом віз людей у Москву. Водій і пасажир легковика, з якою вони зіткнулися, загинули, одна пасажирка з Дніпра загинула», — написав він.

Крім того, за його словами, решта отримали травми середнього та легкого ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що на дорозі зіткнулися мікроавтобус Mercedes і легкова іномарка Renault Megane, в результаті чого троє людей загинули.