Меркель, Макрон і Джонсон зазивали Іран до повного виконання ядерної угоди

Іран повинен повністю повернутися до виконання умів ядерної угоди, заявили канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів, опублікованій на сайті уряду ФРН.

Меркель, Макрон та Джонсон наголосили, що спільні інтереси у сфері безпеки полягають у нерозповсюдженні ядерної зброї та забезпеченні того, що Іран не розроблятиме таку зброю.

Лідери вкотре нагадали, що занепокоєні виходом США з цієї угоди й зазначили, що попри складнощі, зазначені держави працювали над підтриманням ядерної угоди.

Також зазначається, що всі інші підписанти договору — Франція, ФРН, Велика Британія, Китай, Росія, Іран та ЄС (як координатор) — заявили про свою прихильність виконанню умов угоди.

«Важливо, щоби Іран повернувся до повного виконання своїх зобов’язань за Віденською ядерною угодою. Ми висловили глибоку занепокоєність через заходь, які Іран здійснив з липня 2019 року, порушивши свої зобов’язання. Ці заходи повинні бути скасовані», — йдеться у заяві.

Лідери також наголосили, що залишають за собою право вжити заходів, які передбачені угодою.

Крім цього, Меркель, Макрон і Джонсон зауважили, що останні події продемонстрували дестабілізуючу роль Ірану в регіоні.

«Наша прихильність безпеці наших союзників та партнерів у регіоні непорушна. Ми повинні вирішити спільні проблеми за допомогою дипломатії та розумних кроків щодо дестабілізуючої регіональної діяльності Ірану, включно з ракетною програмою», — йдеться у заяві.