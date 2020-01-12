Муждабаєв: у Кремлі і чекають фіналу. Якщо все й далі піде таким чином, у 2020 році відбудеться економічний крах України

Якщо говорити без емоцій, хайпи і популізму, те, що відбувається сьогодні в економіці України, є справжнім злочином.

Поки, звичайно, невідомо, з чиєї конкретно боку, хто конкретно злодій, але є впевненість, що цього щиро аплодують в Кремлі і просто чекають фіналу. Якщо все й далі піде таким чином, у 2020 році відбудеться економічний крах і, можливо, навіть дефолт країни. І ось тоді всім буде не до троллінгу один одного за політичними переконаннями. Про це у своєму блозі пише популярний український журналіст і блогер Айдер Муждабаєв.

Він зазначає, є глибоке відчуття, що у цього запрограмованого самогубства Україні є конкретні бенефіціари з прізвищами, які грають на курсі гривні і маніпулюють державними облігаціями в свою користь, а, за великим рахунком, на користь Путіна. «Хочу запитати у влади, спецслужб, ведуть вони якісь розслідування з цього державного злочину, а по суті – зради чи ні?», – написав журналіст. Він додає, якщо ніхто у владі зараз цим не займається, то життя найближчим часом їх покарає так, як навіть не снилося.

Айдер Муждабаєв зазначає, можновладцям треба вчасно робити правильні висновки, ці всенародні веселі свята, які почалися навесні минулого року, завершуються.