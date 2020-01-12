Військовий капелан УГКЦ Степан Сус ставши наймолодшим католицьким єпископом

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) в Києві в неділю, 12 січня, відбулася архиєрейська хіротонія владики Степана Суса.

Пройшовши таїнство поставлення у священнослужителі, 38-річний отець Степан (Сус) ставши наймолодшим єпископом Католицької церкви, передає “Новинарня”.

Він ставши куріальним єпископом Патріаршої курії Української греко-католицької церкви з титулярним осідком Зігріса (помічником глави УГКЦ, який виконуватиме доручення від його імені).

Степан Сус – відомий військовий капелан, настоятель львівського гарнізонного храму Святих апостолів Петра і Павла.

Ще до війни о. Степан створив та очолив релігійну організацію “Центр військового капеланства” Львівської архиєпархії УГКЦ. У 2014 році під його керівництвом був створений інформаційний ресурс Капеланство.info.

За повідомленням сайту церкви, літургію з чином архиєрейської хіротонії очолив патріарх УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), а співсвятителями були владика Ігор Возьняк, митрополит Львівський УГКЦ, та владика Павло Хомницький, єпарх Стемфордський.

Спершу владика Степан тричі публічно склав визнання своєї віри. Після цього відбувся власне чин архиєрейської хіротонії, на завершення якого нововисвяченого єпископа одягли в архиєрейські різі. Тоді Блаженніший Святослав вручив владиці Степану архиєрейський жезл як символ його влади.

“Владико, ви паросток із того древнього пня Київської Церкви, який нам Господь Бог об’єднання являє. Ви повинні сказати і благовістити всьому нашому українському світові, що саме Бог є гарантією того, що ми не зникнемо як народ, як нація. І ми будемо існувати в третьому тисячолітті”, – сказав глава УГКЦ Святослав у проповіді, звертаючись до Степана Суса.

Синод єпископів УГКЦ отримав попередню згоду від Папі та здійснив канонічне обрання отця Степана Суса єпископом у листопаді 2019 року.