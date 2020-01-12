«Ювілей кумира»: найрейтинговіший український актор може замінити прем’єр-міністра — експерт

12 січня, відзначає ювілей знаменитий актор Станіслав Боклан. Про це повідомив відомий український критик Олег Вергеліс з посиланням на свій Telegram-канал.

Свій 60-річний ювілей сьогодні відзначає улюбленець народу і високопоставлених «слуг» — актор Станіслав Боклан, зазначив критик.

«Пушкінська фраза — «досяг я вищої влади» — органічної римою лягає в даний творчий і життєвий період пана Боклана. Він — найбільш рейтинговий український актор сучасності, за версією продюсерів і кастинг-директорів (я сам якось проводив закритий опитування на цю тему). Для його участі в проектах телеканали і продакшн-компанії не шкодують величезних бюджетив і кращих сценарних сил.

Його рольова палітра вражає навіть мене — від українського кобзаря-страждальця до смішного папіка, від українського прем’єр-міністра до малоросійського рабовласника, якого розпалює хіть бідній кріпацькій (однойменний популярний серіал).

Він — єдиний український актор, який грає журналіста, якому (єдиному!) дає відверте інтерв’ю Президент України Володимир Зеленський», — підкреслив О. Вергеліс.

За словами експерта, сценічний майстер, на спектаклі якого в «Молодому театрі» («Загадкові варіації») неможливо потрапити простим глядачам. Боклан завжди грає вишукано, вільно, інтелектуально, парадоксально, з прихованим гумором та іншими обов’язковими і третіми планами. Він, як ніхто, вміє на сцені тримати паузу, втопивши в своєму мовчанні і тривожному спогляданні весь наш шалений світ (саме таке відчуття виникає на виставі «Однорукий» за п’єсою Мартіна МакДонаха).

«Станіслав Боклан — потенційний кандидат на роль прем’єр-міністра України. Адже саме він грав такого прем’єра в серіалі «Слуга народу». І це вже тренд. З корабля — на бал, а з серіалу — на Грушевського чи на Банкову. Тим більше що цього прем’єра Гончарука не лає тільки глухонімий. А проти Боклана ніхто навіть не «квакнет». Тому що його люблять і бояться, тому що у нього сильний характер і гострий язик», — акцентував критик.

О. Вергеліс додав, що, незважаючи на всі творчі і політичні декорації, С. Боклан розумно організував своє приватне життя, його дружина — бомбически талановита актриса Молодого театру Наталія Кленіна («Дівочий виноград», «Графство Осейдж»). Приблизна мудра українська родина.

«У ювілей, звичайно, бажаю Стасу Боклану міцного здоров’я, щоб утримати над своєю гордою головою лаврові вінки та іншу рейтингову коронацію. Є і моє творче побажання. Зіграти, нарешті, роль, що «проситься» в його потужний і різнобарвний репертуар. Не папіком ж єдиним. Це могла б бути роль українського гетьмана Івана Мазепи (нормальний і зрозумілий народу біографічний фільм у стилі пізнього Ігоря Савченка) — про життя, влада, гроші, анафем Мотрю, Україну, перемогу і поразку, славу. Боклан — ідеальний український актор на роль Івана Мазепи, бо у нього є такі якості, як сила, роздвоєність, розум, хитрість, здоровий цинізм, ліричний лукавство, буря, натиск і штиль», — підкреслив О. Вергеліс.

Критик додав, що в День Всіх Закоханих, 14 лютого, С. Боклан вийде на сцену Молодого театру на прем’єрі «Шинелі» Гоголя, де зіграє Акакія Акакиевича Башмачкина.