Кремль створить партії Юрія Дудя і Сергія Шнурова для майбутньої опозиції на виборах

В Росії перед виборами в Держдуму 2021 року можуть з’явитися нові опозиційні партії, які очолять журналіст Юрій Дудь і музикант Сергій Шнуров.
За даними ЗМІ, чиновники адміністрації президента Росії розглядають можливість реєстрації близько десяти нових партій для створення конкуренції на виборах.
Не виключено, що дві-три з них відбудуться в Держдуму.
Так само вважає і журналістка Наталя Влащенко.
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