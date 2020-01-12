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Кремль створить партії Юрія Дудя і Сергія Шнурова для майбутньої опозиції на виборах

13.01.2020

В Росії перед виборами в Держдуму 2021 року можуть з’явитися нові опозиційні партії, які очолять журналіст Юрій Дудь і музикант Сергій Шнуров.

За даними ЗМІ, чиновники адміністрації президента Росії розглядають можливість реєстрації близько десяти нових партій для створення конкуренції на виборах.

Не виключено, що дві-три з них відбудуться в Держдуму.

Так само вважає і журналістка Наталя Влащенко.

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