Кремль створить партії Юрія Дудя і Сергія Шнурова для майбутньої опозиції на виборах

В Росії перед виборами в Держдуму 2021 року можуть з’явитися нові опозиційні партії, які очолять журналіст Юрій Дудь і музикант Сергій Шнуров.

За даними ЗМІ, чиновники адміністрації президента Росії розглядають можливість реєстрації близько десяти нових партій для створення конкуренції на виборах.

Не виключено, що дві-три з них відбудуться в Держдуму.

Так само вважає і журналістка Наталя Влащенко.