В Києві сталося збройне пограбування магазину

У неділю, 12 січня, у Києві чоловік з пістолетом скоїв напад на магазин мобільної техніки.

Про це повідомляє «Київ оперативний» на Facebook-сторінці.

Пограбування сталося недалеко від станції метро Позняки. На опублікованих кадрах видно, як чоловік про щось говорить з продавцем мобільних телефонів. Потім він дістає пістолет і, погрожуючи, забирає техніку у продавця.

Злочинця зараз шукають.

В мережі користувачі назвали дивним, оскільки незрозуміло, чому грабіжник забрав лише один мобільний телефон, хоча, судячи з кадрів, в магазині їх було явно більше десятка.