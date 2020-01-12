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«Мама не горюй! Хлопці палять!»: Україна подасть оновлені позови проти «Газпрому» в Міжнародний трибунал Гааги – експерт

13.01.2020

Підписання нового транзитного договору з російським «Газпромом» українська газова компанія «Нафтогазу» завдала реальний «удар в спину».

Як відомо, в Третийский суд Гааги українці подали позов щодо газового монополіста Росії за те, що Москва вкрала українські активи на території анексованого Криму. Більш детально про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» розповів керівник Інституту розвитку української економіки Гончаров Олександр.

Він зазначив: «Тепер стає зрозумілим, чому Коболєв Андрій не брав участь у переговорах у Відні з Росією і не ставив власний підпис під підсумковими документами щодо «нульового варіанту» за претензіями «Нафтогазу» України» до «Газпрому». Саме тепер будуть подані оновлені позови проти «Газпрому», але не в Стокгольмський арбітражний суд, а в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі за втрату можливості використовувати майно України на території незаконно анексованого Російською Федерацією Кримського півострова». Причому, за його словами, сума нового позову досягає цілих семи мільярдів американських доларів.

Він зазначив у своїй публікації: «Ось це тема! Мама не горюй! Джгут хлопці! А новий раунд переговорного процесу буде набагато страшніше».

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