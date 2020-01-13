Журналіст: Давайте порадіємо за Рябошапку!

Давайте привітаємо нашого генерального прокурора Руслана Рябошапку. Такий заклик озвучив сьогодні популярний публіцист Михайло Шнайдер, який є, до речі, прихильником Зеленського.

Адже зовсім нещодавно кабінет міністрів збільшив його оклад з 37 000 до… 93 648 ГРИВЕНЬ.

Чи Не правда, вражає?

І це тільки оклад, без урахування всіляких доплат і премій.

У зв’язку з цим у мене виникає кілька логічних запитань.

За які саме заслуги Руслан Георгійович буде отримувати такі солідні гроші?

Невже за останні півроку він посадив кілька десятків корупціонерів?

Чому ті, хто повинен перебувати в місцях не настільки віддалених, сидять у парламентських кріслах і засмагають із задоволеними особами на шикарних яхтах?

Ось такі прості питання, на які хотілося б почути чіткі відповіді.

Тільки от я дуже сумніваюся, що Руслан зможе нам дати…