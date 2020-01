Китайська біржа BOCE купила 49,9% акцій української ПФТС

Китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) придбала пакет акцій АТ Фондова біржа ПФТС в розмірі 49,9% статутного капіталу.

Про це стало повідомлення НВ-Бізнес з посиланням на сайт ПФТС.

Primeview LTD (Беліз), Dakal LTD (Беліз), Crookston Limited (Беліз) і Boline LTD (Маршаллові острова) вийшли зі складу власників біржі ПФТС. Parvana LTD знизила свою частку з 8,9% до 0,12%. ТОВ Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів ” Альтана Інвестмент Менеджмент збільшила частку з 2,3% до 5,1%.

Фондова біржа ПФТС є однією з найстаріших на українському фондовому ринку. У 2018 році вона отримала 1,7 млн грн чистого прибутку проти 0,82 млн грн роком раніше. У 2018-му вартість біржових контрактів на біржі ПФТС склала 114,092 млрд гривень, що на 74% перевищує показник 2017 року.

За перші дев’ять місяців 2019 року (січень-вересень) ПФТС отримала 1,4 млн грн збитку. У січні-листопаді минулого року на біржі було укладено 13 269 біржових контрактів на загальну суму 109,154 млрд грн (на 8,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року).