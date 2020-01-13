Митрополит РПЦ Іларіон запропонував чоловікам приходити до храмів, щоб хоча б знайомитися з дівчатами

Для православного природно знайомитися з дівчатами в храмі, заявив голова синодального Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Іларіон (Алфєєв).

“Звичайно, храм – це дім Божий… З іншого боку, для православного християнина і православної християнки сама атмосфера храму – це цілком природна ситуація, де може зародитися не тільки особисте знайомство, але і любов”, – сказав Іларіон 11 січня програми “Церква і світ” на телеканалі “Росія-24”, який цитує “Інтерфакс”.

Митрополит нагадав приказку про те, що шлюби укладаються на небесах, і помітив, що дуже багато церковні люди, які згодом стали подружжям, познайомилися саме в храмі, у тому числі на церковному криласі, при виконанні якихось церковних послуху або під внебогослужебное час, коли вони почали спілкуватися один з одним, і поступово це спілкування переросло в любов.

“Якщо ж відчуття виникло з самого першого погляду”, то митрополит закликав “не втратити це відчуття” і не соромлячись підійти до дівчини і з нею поговорити.