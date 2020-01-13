Гривня йде курсом на айсберг, а Україна — на дефолт. Хтось грабує країну на користь Путіна

У цього запрограмованого самогубства України є конкретні бенефіціари з прізвищами.

«Українська промисловість вперше з 2015 року впала на 7,5% за 11 місяців. Це результати міцної гривні. Так само, як і збільшення рівня безробіття та стимулювання міграційних процесів», — говорить експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Цю цитату навів напередодні ввечері в блозі «Української правди» заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

Давайте серйозно, без тролінгу, хайпів тощо.

Те, що ми зараз спостерігаємо в економіці України, є справжнім злочином. Я, звичайно, не знаю, з чиєї конкретно боку, хто конкретні злодії, але я впевнений, що цього щиро аплодують в Кремлі.

Якщо все й далі піде таким чином, у 2020 році відбудеться економічний крах і, можливо, навіть дефолт країни. І ось тоді всім буде не до троллінгу один одного за політичними переконаннями.

Щось мені підказує, що у цього запрограмованого самогубства України є конкретні бенефіціари з прізвищами. Які грають на курсі гривні і маніпулюють державними облігаціями в свою користь, а, за великим рахунком, на користь Путіна.

Я хочу запитати у влади, в спецслужбовців, ведуть вони якісь розслідування щодо цього державного злочину, а по суті — зради. Бо, якщо ніхто у владі цього не робить, то життя найближчим часом їх покарає так, як і не снилося ні з якихось політичних підстав.

Тимчасово робіть висновки, ці всенародні веселі свята, які почалися навесні минулого року, мають шанси закінчитися зустріччю з нещадним айсбергом економіки.