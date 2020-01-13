Міністр соцполітики Соколовська за грудень отримала більше 200 тисяч

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська за грудень

запрацювала 216 тисяч гривень. Про це повідомив публіцист Михайло Шнайдер на своїй

сторінці в Facebook.

За його словами, з цієї суми 80 тис. грн – премія, 48 тис.

грн – матеріальна допомога на оздоровлення і 47 тис. грн – матеріальна допомога

для вирішення соціально-побутових питань.

«Ви тільки вдумайтеся в ЦЕ. За один місяць вона отримала

стільки, скільки простий пенсіонер в кращому випадку отримає… за 12 років. Це

просто якась насмішка над усіма нами. У той час, коли мільйони наших

старих не живуть, а виживають, профільний міністр отримує такі космічні

суми. Просто фантастика. За межею розуміння і здорового глузду. завантаження… Я

щиро сподіваюся, що ця інформація обов’язково дійде до Президента. І

Володимир Олександрович зробить потрібні, а головне правильні висновки…», – написав

Шнайдер.

Раніше SKELET-info повідомляв, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді склала 10 679 грн., що на 0,4% менше, ніж у жовтні, але на 16,6% більше в річному вираженні.

А за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і

сільського господарства кількість безробітних в Україні становить 1,5

мільйони чоловік.

Також повідомлялося, що в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох

років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно

подорожчання продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати

перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами

і овочами.