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Міністр соцполітики Соколовська за грудень отримала більше 200 тисяч

13.01.2020

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська за грудень
запрацювала 216 тисяч гривень. Про це повідомив публіцист Михайло Шнайдер на своїй
сторінці в Facebook.

За його словами, з цієї суми 80 тис. грн – премія, 48 тис.
грн – матеріальна допомога на оздоровлення і 47 тис. грн – матеріальна допомога
для вирішення соціально-побутових питань.

«Ви тільки вдумайтеся в ЦЕ. За один місяць вона отримала
стільки, скільки простий пенсіонер в кращому випадку отримає… за 12 років. Це
просто якась насмішка над усіма нами. У той час, коли мільйони наших
старих не живуть, а виживають, профільний міністр отримує такі космічні
суми. Просто фантастика. За межею розуміння і здорового глузду. завантаження… Я
щиро сподіваюся, що ця інформація обов’язково дійде до Президента. І
Володимир Олександрович зробить потрібні, а головне правильні висновки…», – написав
Шнайдер.

Раніше SKELET-info повідомляв, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді склала 10 679 грн., що на 0,4% менше, ніж у жовтні, але на 16,6% більше в річному вираженні.

А за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і
сільського господарства кількість безробітних в Україні становить 1,5
мільйони чоловік.

Також повідомлялося, що в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох
років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно
подорожчання продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати
перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами
і овочами.

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