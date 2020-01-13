В Офісі генерального прокурора відкрили справу проти Труби

Фото: УНІАН
В Офісі генерального прокурора відкрили справу проти екс-глави
Державного бюро розслідувань Романа
Труби. Про це повідомив народний депутат (фракція «Європейська
солідарність») Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.
«Прийшла відповідь на мій запит до ГПУ з приводу протиправних
дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання
було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в
діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК
(розголошення даних досудового слідства)», — повідомив Гончаренко.
Вести справу доручили Головному слідчому управлінню
Національної поліції України.
«Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені,
доводять, що екс-керівник відомства неодноразово і цинічно порушувала
закон. У цьому випадку просто звільнення з посади — недостатньо. Вважаю, що
неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів — це справа честі
для правоохоронців», — упевнений депутат.
У Генпрокуратурі відкрили справу проти екс-глави ДБР ТрубыПришел відповідь на мій запит до ГПУ з приводу протиправних…
Geplaatst door Олексій Гончаренко op Maandag 13 januari 2020
Раніше SKELET-info повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань.
А Нацагентство з питань запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації Труби.