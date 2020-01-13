В Офісі генерального прокурора відкрили справу проти Труби

Фото: УНІАН

В Офісі генерального прокурора відкрили справу проти екс-глави

Державного бюро розслідувань Романа

Труби. Про це повідомив народний депутат (фракція «Європейська

солідарність») Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

«Прийшла відповідь на мій запит до ГПУ з приводу протиправних

дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання

було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в

діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК

(розголошення даних досудового слідства)», — повідомив Гончаренко.

Вести справу доручили Головному слідчому управлінню

Національної поліції України.

«Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені,

доводять, що екс-керівник відомства неодноразово і цинічно порушувала

закон. У цьому випадку просто звільнення з посади — недостатньо. Вважаю, що

неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів — це справа честі

для правоохоронців», — упевнений депутат.

У Генпрокуратурі відкрили справу проти екс-глави ДБР ТрубыПришел відповідь на мій запит до ГПУ з приводу протиправних…

Geplaatst door Олексій Гончаренко op Maandag 13 januari 2020

Раніше SKELET-info повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань.

А Нацагентство з питань запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації Труби.