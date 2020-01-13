Рятувальники виносили людей бурхливого у Океан Плаза моря окропу на руках

Через масштабний прорив тепломережі, внаслідок якого затопило перший поверх торгового центру “Ocean Plaza” і прилеглі вулиці, рятувальникам довелося евакуювати людей.

Так, Telegram-канал «Політика Країни» повідомляє, що були виведені в безпечне місце пасажири маршрутного автобуса «Богдан», який опинився у річці з окропу.

«Навколо «Океан Плаза» величезні дірки в асфальті, в які ледве не провалився автобус. Як передають «Країні» очевидці, саме тут прорвали труби. Людей з маршрутки встигли евакуювати».

Про евакуацію повідомляє в Facebook і Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва.

Як сказано в пості ДСНС, в результаті прориву тепломережі на вулиці Антоновича, 174 стався підмив асфальтового покриття. В яму частково провалилося маршрутне таксі.

Інформація про подію надійшла рятувальникам о 20:38. На місце виїхали чергові підрозділи 27-ї державної пожарноспасательной частини.

«Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також 3 громадян з поруч стоїть тролейбуса, який опинився в парової завіси. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин «Ашан» і перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza». Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 6 осіб. Рятувальники винесли з будівлі 1 потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Потерпілу передали працівникам медичної служби», – йдеться в соцмережі.

Скріншот: Facebook/ DSNSKyiv