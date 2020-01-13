З’ясувався дивний нюанс про пасажирів збитого Боїнга МАУ

Працюють на місці катастрофи ” Боїнга МАУ в Тегерані українські рятувальники близько трьох діб збирали уламки лайнера і не виявили на місці катастрофи мобільних телефонів пасажирів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 11 січня, знятому з місця події.

У зв’язку з даною обставиною експерти поставили іранським колегам відповідний питання, адже на борту було 167 осіб.

Також експерти знайшли на верхньої частини кабіни екіпажу лайнера десятки отворів від осколоков, краї яких увігнуті всередину. Самі осколки застрягли в обшивці крісел. Вони оглянули знайдений двигун і не виявили на ньому слідів пожежі. На верхньої частини кабіни екіпажу вони, навпаки, знайшли обвуглені отвори – десятки отворів у нижній частині борту, краї яких увігнуті всередину. Самі осколки застрягли в обшивці крісел.

Інша частина фахівців опитує свідків. Іранці розповідають, що бачили сильний вибух і вогонь, що падає з нічного неба.

Відомо, що пілоти екіпажу літака «Міжнародних авіаліній України» після попадання ракети в фюзеляж загинули миттєво.

«Остаточні висновки зроблять пізніше, але вже зараз експерти впевнені – ракета розірвалася біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво», – йдеться в сюжеті.