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Комерційний директор “Нафтогазу” в 2018 році перевів мільйони в Ліхтенштейн на рахунок своєї дружини

14.01.2020

Головний комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко з рахунків Ощадбанку, 20 вересня 2018 року, відправив на рахунок дружини Ірини Шафраново-Вітренко в Ліхтенштейні 1 млн 900 тис. євро і 2 млн 900 тис. доларів.

Про це стало відомо з джерел у банку. Відзначається, що ця сума, як стверджує джерело, виправдана декларацією Юрія Вітренко і покривається бонусної виплатою, отриманої менеджером НАК “Нафтогаз України”

Зокрема, це гроші за виграні в Стокгольмі суди у “Газпрому” за контрактами купівлі-продажу і транзиту російського газу через територію України.

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