Міноборони веде переговори з «Укртатнафтою» про закупівлю арктичного дизеля

Міністерство оборони почало переговори з ПАТ «Укртатнафта» щодо закупівлі 20,5 тис. т дизельного палива арктичних марок (ДТ-Арк) по 25 084 грн/т. Відповідні протоколи оприлюднені на сайті ProZorro.

По восьми з дев’яти лотів «Укртатнафта» стала єдиним учасником відповідного тендеру.

По одному лоту конкуренцію Кременчуцького заводу склало АТ «Укргазвидобування», яка з кінця 2019 р. налагодила випуск арктичного ДТ на Шебелинському заводі. Незважаючи на те, що «Укртатнафта» та УГД запропонували однакову ціну 25 084 грн/т, тендерний комітет в першу чергу вступив у переговори по цьому лоту з «Укртатнафтою».

Запропонована «Укртатнафтою» ціна 25 084 грн/т нижче поточної ринкової вартості «арктичних» марок ДТ. За даними «Консалтингової групи А-95», 13 січня середня оптова ціна зимової марки ДТ становила 24 540 грн/т. З урахуванням премії на якість арктичної марки $50/т, ринкова ціна ДТ-Арк становить приблизно 25 750 грн/т. Зазначимо також, що Міноборони купує паливо з умовою доставки на свої військові частини і з відстроченням платежу 30 днів.

Найбільший постачальник ДТ для Міноборони за підсумком 2019 р. компанія «Торум» на тендер не заявлялась.

Нагадаємо, «Укртатнафта» відновила участь у тендерах Міністерства оборони влітку 2019 р., але до поточного моменті жоден контракт укладений не був.