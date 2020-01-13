Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку “Демарк”

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершує виплати вкладникам ПАТ “Банк Демарк” у зв’язку з завершенням його ліквідації. 10 січня подані документи державному реєстратору для реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі.

“У зв’язку з цим, Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ “Банк Демарк”, – сказано в повідомленні ФГВФО.

За даними Фонду гарантування, до визнання неплатоспроможним банк “Демарк” проводив ризикову кредитну політику – протягом декількох років були укладені десятки схожих схемних кредитних угод на загальну суму майже 1,3 млрд грн.

Схемне кредитування також стало однією з причин значної різниці між оціночною та балансовою вартістю активів, включених у конкурсну масу банку: “на папері” активи банку оцінені в 1,96 млрд грн, але незалежні суб’єкти оціночної діяльності оцінили їх тільки в 236 млн грн.

Станом на початок лютого 2018 року вкладниками Банк “Демарк” отримано 992,7 млн грн. Загальна сума акцептованих кредиторських вимог – 1,17 млрд грн.

Нагадаємо, тимчасову адміністрацію в банк “Демарк” була введена з 29 вересня 2014 року.

Найбільшим акціонером банку “Демарк” на 1 липня 2014 року був бізнесмен Андрій Шинковенко через ПП “Фінінвест” (49,76%).