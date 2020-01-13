Саудівську Аравію раптово засипало снігом

У той час як на більшій частині України в середині зими немає снігу, в Саудівській Аравії буквально засипало опадами одну з провінцій.

Мова йде про провінції Табук, де розташовані гори.

Так, потужний снігопад обрушився на регіон у неділю, 12 січня. Сніговий покрив порадував не тільки місцевих жителів, а й туристів, які вирушили до гори Джабаль-ель-Лауз, щоб покататися на лижах і санках.

«Очікується прибуття великої кількості гостей, тим більше, що снігопад співпадає зі шкільними канікулами в цьому році», – кажуть місцеві влади.

Цікаво, що сніг тут випадає щороку, однак снігопади такої сили зустрічаються тут не так часто.