З підтопленого ТРЦ «Ocean plaza» в Києві евакуйовано 13 чоловік, один — госпіталізований, — ДСНС

Станом на 21.30 рятувальники евакуювали 13 людей з маршрутки, тролейбуси і будівлі ТРЦ «Ocean Plaza», які були підтоплені після прориву тепломережі на вул. Антоновича в Києві, постраждалу жінку з опіками ніг передали медикам.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій р. Києва.

«Увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. В результаті, створений отвір частково потрапило маршрутне таксі», – йдеться в повідомленні відомства.

Інформація про подію надійшла рятувальникам о 20:38. На місце виїхали чергові підрозділи 27-ї державної пожарноспасательной частини.

«Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3-х громадян з рядом стоїть тролейбуса, який опинився в парової завіси. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан і перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza». Людей евакуювали.

Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 осіб. Рятувальники винесли з будівлі 1 потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Потерпілу передали працівникам медичної служби», – сказано в повідомленні.

На місці працюють комунальні служби та рятувальники КМДА.



