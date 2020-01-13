Провайдери просять Раду відправити скандальний проект закону про медіа на доопрацювання

Інтернет-асоціація вважає, що законопроект «Про медіа» впроваджує цензуру серед суб’єктів у сфері телекомунікацій і просить профільний комітет відправити законопроект на доопрацювання.

Про це йдеться у відкритому листі Інау, опублікованому на сайті асоціації.

Асоціація звертає увагу, що в ст. 61 законопроекту пропонується здійснювати реєстрацію сервісів, які надаються з використанням послуг постачальника електронних комунікаційних послуг і сервісів, які надаються через інтернет.

Але, оскільки в тексті законопроекту відсутнє визначення «сервісу», то ця норма фактично відноситься до всіх суб’єктів телекомунікацій. «Фактично пропонується загальний облік і цензура діяльності суб’єктів у сфері телекомунікацій, оскільки ініціатори законопроекту в тексті законопроекту не надали визначення терміна «сервіс», — йдеться в листі.

Також Інау зазначає, що запропоноване у законі визначення терміну «онлайн-медіа» може поширюватися і на провайдерів телекомунікацій, діяльність яких вже регулюється НКРЗІ та законом «Про телекомунікації». «Якщо ініціатори законопроекту під терміном «онлайн-медіа» мають на увазі «інтернет-ЗМІ», то це визначення та інші положення законопроекту необхідно ґрунтовно доопрацювати», — йдеться в листі.

Також асоціація підкреслює, що ряд положень законопроекту із-за неточності терміна «онлайн-медіа» покладають на обов’язки провайдерів обмежувати доступ до сайтів, що не може бути зроблено як технічно, так і суперечить закону «Про телекомунікації».

«Просимо за результатами розгляду у вашому комітеті проекту Закону «Про медіа» (№2693 від 27 грудня 2019), ініціаторами виступають народні депутати Ткаченко А. В., Потураєв Н.Р., Кравчук Е. М. та інші, прийняти висновок про повернення цього законопроекту суб’єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання», — йдеться в листі.

При цьому, комітет гуманітарної та інформаційної політики, який є профільним для даного законопроекту очолює один з його авторів – Олександр Ткаченко.