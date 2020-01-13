У Держдумі Росії зібралися змусити домогосподарок платити податки

Депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Сергій Вострецов запропонував змусити домогосподарок платити податки, так як вони, на його думку, є самозайнятими.

Про це він заявив в бесіді з агентством Росбалт.

Парламентарій зазначив, що домогосподарки не відносяться ні до однієї соціальної категорії. Вони не є інвалідами, студентами і вже вийшли з декретної відпустки. «Зате за допомогою і в поліклініки вони першими ломляться. Може, їх тоді цим за залишковим принципом забезпечувати?», — задається питанням Вострецов.

Він зазначив, що, за його даними, у Росії близько 20 млн осіб ухиляються від сплати податків і запропонував розшукати їх. «У них що, дітей немає, ІПН ні, не пересуваються вони? Так давайте подивимося за ними», — заявив депутат. Вострецов також заявив, що через недобросовісних платників податків у вчителів та лікарів маленькі зарплати, так як бюджет недоотримує «трильйони рублів».

У той же час, пропозиція депутата не викликало захвату в «Єдиної Росії». Там оголосили його пропозицію його особистою позицією, що фракція не підтримує, повідомив перший заступник голови фракції ЕР Андрій Ісаєв.