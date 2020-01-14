Чем питается королева Елизавета II (фото)

Королева Елизавета II не только дольше всех предшественников находится у власти, но и признана самой пожилой главой государства в мире. Сейчас ей 93 года — и это почти на 10 лет больше, чем средняя продолжительность жизни женщин в Великобритании. Конечно, статус дает ей доступ к лучшим врачам и поварам, но она также известна своими полезными пищевыми привычками. Пора и тебе о них узнать!

1.

Маленькие порции

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что принц Филипп любит поесть, а королева привыкла к небольшим порциям: лучше четыре маленьких блюда, чем три побольше. Это знают многие, решившие похудеть: уменьшение порций снижает количество калорий на 25% и помогает эффективнее сжигать жир.

2.

Ешь то, что любишь

Например, королева очень любит шоколадный бисквит и может есть его каждый день по небольшому кусочку. Исследования показывают, что те, кто начинает день с шоколада или мороженого, лучше справляются с голодом в течение дня. Кроме того, плотно завтракать вообще полезнее, чем плотно ужинать.

3.

Шоколад

Королева любит горький шоколад с содержанием какао выше 60%, а белый или молочный не ест. Темный шоколад богат флавоноидами, которые полезны для сердца.

4.

Сезонные овощи и фрукты

Королева Елизавета II любит клубнику, но ест ее только летом. Исследования показывают, что несезонная доставка фруктов и овощей плохо отражается на их пищевой ценности. Так, помидоры теряют больше половины витамина С во время восьмидневного путешествия от грядки до прилавка.

5.

Больше рыбы

Королева часто ест сэндвичи с копченым лососем во второй половине дня, рыбу на гриле на обед или ужин. Помимо вкуса, это еще и полезно: жирные кислоты помогают мозгу работать лучше.

6.

Чай

Какая история о королеве обойдется без чая? Ее любимый чай Earl Grey помогает снижать уровень холестерина (спасибо флавоноидам в бергамоте). Кроме того, чай может понизить давление, снизить риск рака яичников и помочь похудеть.zefirka.net