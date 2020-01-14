Якутский шаман снова идет в Москву изгонять Путина (видео)

Якутский шаман Александр Габышев заявил о новом походе в Москву. Это будет уже третья попытка Габышева «изгнать Путина».

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в YouTube.

По словам Габышева, свой новый поход он начнет в марте 2020 года.

«Всем отрядом выйдем отсюда. Независимо от судебных решений, решений властей. Я подчиняюсь только закону бога», — заявил якутский шаман.

Он неоднократно подчеркнул, что поход будет носить мирный характер.

«Отряд мой будет идти мирным путем. И вся Россия будет идти мирным путем. Для вот этих перемен, чтобы демон был изгнан мирными методами», — заявил Габышев.