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Хакеры из ГРУ РФ взломали фирму сына Байдена

14.01.2020

В ноябре российские хакеры, связанные с ГРУ, атаковали украинский газовый холдинг, в котором работал сын Джо Байдена, пишет The New York Times. Возможно, они искали компромат.

 Российские хакеры взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным NYT, хакеры, взломавшие Burisma, связаны с Главным управлением Генерального штаба России. Они использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma.

Санкции против Evil Corp

В декабре министерство юстиции США ввело санкции против российских хакеров из группы Evil Corp, которых оно обвиняет в хищении с помощью изощренной вредоносной программы не менее 100 млн долларов почти в 40 странах.

“Принятые скоординированные меры имеют целью остановить масштабную кампанию фишинга, организованную этой российской хакерской группой”, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин. В сообщении американского Минюста утверждается, что глава Evil Corp Максим Якубец поддерживает связи с российским правительством. Это является свидетельством того, что “правительство РФ рекрутирует киберпреступников для своих злокозненных целей”, указывается в документе.

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