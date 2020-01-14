Не можна опускати руки в боротьбі з російською окупацією, – Герой України, генерал-майор Гордійчук

Важливо достукатися до свідомості, до серця громадян на окупованих теріторіях, заявив Ігор Гордійчук.

Важливо завоювати свідомість і серця українців, які опинилися на окупованих теріторіях – таку думку висловив Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук під час українсько-литовського телемосту “Разом до перемоги” в ефірі “5 каналу”.

“Найважча складова – це інформаційна складова. Треба перемогти не тільки за рахунок збройної сили, треба завоювати свідомість, серце завоювати. Нам важко достукатися до свідомості в Криму, в окупованих районах Донецької й Луганської (областей – ред.), тому що вони – на зомбопропаганді, на російському телебаченні. Тому інформаційна складова є передовою. А тоді вже і ми повинні працювати – військові – допомагати, сприяти, прикривати, щоб ви могли достукатися до свідомості, до серця якомога більшої частини (населення – ред.)”, – зазначив офіцер.

Він також додав: “Руки не можна опускати, особливо коли говорити про дітей, про молоде покоління. 5-6 років їх зомбують. Нас колись так само… Ми ж були дітьми – нас радянська пропаганда зомбувала, альо мі перекодувалися”.

“Чому нам важливо мати таких друзів як Литва? Смороду як маяк, як орієнтир. “Совок” дав тріщину, тому що Литва, яка проявила характер, волю і мужність, розколола цей “титанік”, і він почав тонути. Завдяки їхній мужності. Ми, Україна, підхопили, але не так монолітно”, – підсумував Ігор Гордійчук.