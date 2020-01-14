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Репатріація тіл загиблих в авіакатастрофі в Ірані може зайняти місяці, – Трюдо

14.01.2020

Репатріація тіл загиблих у катастрофі літака МАУ може зайняти багато часу.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв’ю телеканалу Global News.

“Це один з найголовніших питань, яке мені задавали сім’ї загиблих. Для багатьох з них це питання релігії – якомога швидше поховати своїх рідних. Однак у подібних випадках, на жаль, ми можемо говорити про тижні і навіть місяці”, – сказав Трюдо.

У той же час він підкреслив, що робитиме все можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду як можна швидше.

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