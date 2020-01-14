Люди кричали від болю: відвідувачка Ocean Plaza розповіла про хаос всередині

Киянка, яка стала очевидицею жахливого потопу в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, розповіла про побачене.

НП сталася ввечері в понеділок, 13 січня. Подробицями Олена Сердюк-Слушаенко поділилася на своїй сторінці в Facebook.

«Оригінально міг для мене сьогодні закінчитися Старий Новий рік. Мала всі шанси зваритися в окропі в ліфті. Фільми катастроф відпочивають. Прорвало магістральний трубопровід гарячого водопостачання, потоки окропу прорвали стіну на нульовому поверсі «Океан Плаза» і водоспадами хлинули прямо у взуттєвий відділ. Дівчина-продавець була заблокована у відділі киплячою водою, у мене на очах її виніс на руках охоронець, але так як вона кричала від болю, то ноги швидше за все постраждали», – написала жінка.

За її спостереженнями, охорона виглядала розгубленою, люди самі тікали від наступаючих потоків води. «Я просила хлопців з раціями, щоб скоріше заблокували ліфти, т. к. сама хвилину тому на одному з них піднімалася. Ну, один при мені відключили за допомогою перевернутої урни, про решту не знаю… До «Ашану» в той момент вода ще не добралася, але це справа часу. Ніхто не поспішав знеструмлювати приміщення, в загальному, не дай Бог у нашій державі ПП», – додала вона.

У Києві затопило окропом Ocean Plaza

Facebook Олени Сердюк-Слушаенко

У Києві затопило окропом Ocean Plaza

Facebook Олени Сердюк-Слушаенко

У Києві затопило окропом Ocean Plaza

Facebook Олени Сердюк-Слушаенко

«Народ сприймав все, що відбувається як безкоштовний атракціон. Про те, що може статися коротке замикання, і багатьом «капець», ніхто не думав», – зазначила киянка.

У Києві затопило окропом Ocean Plaza

Facebook Олени Сердюк-Слушаенко

У Києві затопило окропом Ocean Plaza

Facebook Олени Сердюк-Слушаенко

Інша відвідувачка Вікторія Губська написала, що перебувала в момент прориву на виході з гіпермаркету «Ашан» вже на вулиці. «У цей час потік гарячої води ринув донизу і зносив усі пластмасові запобіжники на дорозі. Мені та іншим людям охоронець допоміг врятуватися від потоку води, переніс візок з продуктами в безпечне місце і попередив, що це окріп і треба перейти в паркінг. З-за паніки не встигла його подякувати», – поділилася вона.