Меган Маркл та принц Гаррі в Канаді гостювали у маєтку російського олігарха

35-річний принц Гаррі і 38-річна Меган Маркл разом з восьмимісячним сином Арчі провели різдвяні канікули в Канаді, після чого несподівано для всіх оголосили про бажання відмовитися від офіційних королівських обов’язків. Стало відомо, хто прихистив подружжя у Канаді.

За інформацією британської газети The Times, герцог і герцогиня Сассекські відсвяткували Новий рік і Різдво в маєтку Mille Fleurs, розташованому в закритому районі на острові Ванкувер. Преса припускає, що власником цього будинку з видом на море є 58-річний російсько-ізраїльський мільярдер Юрій Мільнер, передає Depo.ua.

Британська королівська сім’я відмовилася назвати ім’я людини, яка надала Меган і Гаррі будинок на час свят. Особистості власників нерухомості в закритому районі на острові Ванкувер взагалі не розголошуються.

Як пише Tatler, будинки житлового комплексу належать закритому заміському клубу Towner Bay. Його члени оплачують частку в клубі.

Джерела The Times повідомляють, що власником особняка, в якому зупинилися герцог і герцогиня, може бути власник DST Global, колишній співвласник і голова ради директорів Mail.Ru Group Юрій Мільнер. Втім, близькі до підприємця джерела спростовують ці дані.

За деякими відомостями, 70-річний канадський продюсер Девід Фостер познайомив Меган і Гаррі з передбачуваним власником Mille Fleurs. Фостер одружений на 35-річній співачці Кетрін МакФі, шкільній подрузі Меган Маркл.