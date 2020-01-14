В лаковом плаще от австралийского бренда: Мелания Трамп посетила национальный чемпионат по футболу (фото)

Первая леди Америки продемонстрировала идеальный total look.

В последнее время Мелания Трамп поражает стильными нарядами. Ее клетчатый комбинезон от Chanel, в котором она появилась во время встречи с премьер-министром Греции, до сих пор обсуждают в Сети. А вчера первая леди поразила новым нарядом в стиле total look.

Мелания Трамп посетила национальный чемпионат по футболу

Мелания Трамп посетила национальный чемпионат по футболу

На матче плей-офф национального чемпионата колледжа по американскому футболу, который проходил в штате Луизиана, Мелания появилась в черном лаковом плаще от австралийского дизайнера Scanlan Theodore, который дополнила высокими замшевыми сапогами на шпильке.

Мелания Трамп посетила национальный чемпионат по футболу

Мелания Трамп посетила национальный чемпионат по футболу

Мелания Трамп посетила национальный чемпионат по футболу

Вероятно, таким образом, Мелания решила выразить свою поддержку австралийцам, которые переживают не лучшие времена. Напомним, что на континенте бушуют массовые пожары, которые уже уничтожили тысячи гектаров леса.