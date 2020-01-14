Скільки коштували війни Росії в XIX столітті

Після кожної з трьох великих воєн XIX століття – з Наполеоном, Кримської та Балканської – відновлення фінансів і економіки Росії займало 20-25 років. При цьому Росія в ході двох виграних воєн не отримала жодних преференцій від переможених супротивників.

Але мілітаристський угар не зупинив воєнщину, якій були добре відомі економічні результати трьох попередніх війн, і у початку ХХ століття. Російсько-японська війна обійшлася Росії більш ніж у 6 млрд. руб., а виплати за іноземними позиками, узятими на цю війну, виплачувалися, якби не дефолт більшовиків, до 1950 року.

Три чверті XIX століття Росія провела в нескінченних війнах. І це не лише війни з зовнішнім ворогом, але і Кавказька війна, що тривала півстоліття, і війни в Середній Азії. Але найбільшого руйнування країні принесли три війни з Наполеоном, Кримська і Балканська. Так, у XIX столітті війни вели всі імперіалістичні держави, як за колонії, так і сусідами в Європі. Однак у більшості випадків переможці отримували і матеріальні придбання: землі, репарації або хоча б особливі режими торгівлі/бізнесу в програла країні. Росії ж навіть виграні війни приносили збитки. Будь – коротко розповідає історик Василь Галин у книзі «Капітал Російської імперії. Практика політичної економії».

Війна 1806-1814 рр.

Переможна війна з Наполеоном закінчилася повним розладом російських фінансів. Грошова емісія, за рахунок якої покривалася велика частина військових витрат, призвела до триразового обвалу курсу срібного рубля з 1806 по 1814 рр. з 67,5 до 20 коп. Тільки за 1812-1815 рр. було випущено паперових грошей на 245 млн. руб.; крім цього, в 1810 і 1812 рр. було вироблено підвищення і введення нових податків; були в 2-4 рази урізані реальні (в сріблі) бюджети всіх невійськових відомств.

Сукупний державний борг до кінця правління Олександра I, по відношенню до 1806 р. виріс майже в 4 рази і досяг 1,345 млрд. рублів, у той же час державний дохід (бюджету) на початку 1820-х становив всього 400 млн. руб. (тобто борг становив майже 3,5 річних бюджету). Нормалізація грошового обігу після війни з Наполеоном зайняла більше 30 років і настала тільки у 1843 р. з реформами єгора канкріна і введенням срібного рубля.

Кримська війна 1853-1856 рр.

Кримська війна була викликана боротьбою за «османське спадщину» котиться до розпаду Туреччини, за словами Миколи I, «хворої людини Європи», між провідними європейськими державами. Безпосереднім приводом до війни (Casus belli) став релігійний спір з Францією, відстоює свою головну європейську роль. В цьому спорі слов’янофіли, за словами Достоєвського, знайшли «виклик, зроблений Росії, не прийняти якого не дозволяли честь і гідність». З практичної сторони перемога Франції в цій суперечці означала посилення її впливу в Туреччині, чого Росія допустити не хотіла.

У результаті Кримської війни державний борг Росії виріс в три рази. Колосальне зростання держборгу призвів до того, що навіть через три роки після війни виплати по ньому складали 20% доходів держбюджету і майже не знижувалися до 1880-х років. За час війни було випущено додатково кредитних квитків на 424 млн. руб., що більш ніж удвічі (до 734 млн. руб.) збільшило їх обсяг. Вже в 1854 р. був припинений вільний розмін паперових грошей на золото, срібне покриття кредитних квитків впало в два з гаком рази-з 45% у 1853 р. до 19% у 1858 р. В результаті їх обмін на срібло був припинений.

Побороти інфляцію, підняту війною, вдалося тільки до 1870 р., а повноцінний металевий стандарт так і не відновиться до наступної російсько-турецької війни. Війна, у зв’язку з блокуванням зовнішньої торгівлі (вивезення зерна та інших сільгосппродуктів), призвела до глибокої економічної кризи, що стала причиною падіння виробництва і розорення багатьох не тільки сільських, але й промислових господарств Росії.

Російсько-турецька війна 1877-78 рр ..

Напередодні російсько-турецької війни міністр фінансів Росії М. Рейтери висловився категорично проти неї. У своїй записці на ім’я государя він показав, що війна відразу перекреслить результати 20 років реформ. Коли війна почалася, М. Рейтери подав прохання про відставку.

Війну з Туреччиною підтримали слов’янофіли, один з лідерів яких Н.Данилевський ще в 1871 р. писав: «Недавній гіркий досвід показав, де ахіллесова п’ята Росії. Оволодіння морськими берегами або одним навіть Кримом було б достатньо, щоб завдати Росії істотну шкоду, паралізує її сили. Володіння Константинополем і протоками усуває цю небезпеку».

До війни з турками активно в численних статтях закликав і Достоєвський Ф., стверджуючи, що «такий високий організм, як Росія, повинен сяяти і величезним духовним значенням, яке має призвести до «возз’єднання слов’янського світу». За війну, але вже з прагматичної точки зору, виступали і західники, такі, наприклад, як Н.Тургенєв: «Росії для широкого розвитку майбутньої цивілізації потрібно більше простору, що виходять до моря. Ці завоювання могли б збагатити Росію і відкрити російському народові нові важливі засоби прогресу, ці завоювання стануть перемогами цивілізації над варварством».

Але проти війни виступили і багато громадські діячі. Наприклад, відомий журналіст Ст. Полетика писав: «Ми хотіли донкихотствовать на останні гроші російського мужика. Самі, позбавлені усіляких ознак громадянської свободи, ми не втомлювалися проливати російську кров за визволення інших; самі загрузли в розколах і безвір’ї, розорялися для поставлення хреста на Софійському храмі».

Фінансист Ст. Кокорев протестував проти війни з економічної точки зору: «Історик Росії буде здивований тим, що ми розгубили свою фінансову силу на найнікчемніше справа, вирушаючи протягом XIX століття, по два рази на кожне царювання, воювати з якимись турками, як ніби ці турки могли прийти до нас у вигляді наполеонівського навали. Покійне і правильний розвиток російської сили, в сенсі економічному і фінансовому, без всяких походів під турку, кажучи солдатським мовою, породжували на театрі війни людиновбивство, а вдома збіднення в грошових коштах, зробили б набагато більше тиску на Порту, ніж напружені військові дії».

Німецький канцлер О. Бісмарк теж попереджав російського царя, що «сира неперетравлена маса Росія — занадто важка, щоб легко відгукуватися на кожен прояв політичного інстинкту. Продовжували звільняти — і з румунами, сербами і болгарами повторювалося те ж, що і з греками. Якщо у Петербурзі хочуть зробити практичний висновок з усіх випробуваних досі невдач, то було б природно обмежитися менш фантастичними успіхами, які можна досягти міццю полків і гармат. Звільнені народи не вдячні, а вимогливі, і я думаю, що в нинішніх умовах більш правильним буде у східних питаннях керуватися міркуваннями більш технічного, ніж фантастичного властивості».

Історик Е. Тарле був ще більш категоричний: «Кримська війна, російсько-турецька війна 1877-1878 років і балканська політика Росії 1908-1914 років — єдина ланцюг актів, ні найменшого сенсу не мали з точки зору економічних або інших повелительных інтересів російського народу». Ще один історик, М. Покровський вважав, що російсько-турецька війна була розтратою коштів і сил, для народного господарства абсолютно безглуздою і шкідливою». Скобелєв стверджував, що Росія — єдина країна в світі, що дозволяє собі розкіш воювати з почуття жалю. Князь П. Вяземський зазначав: «Руська кров у нас на задньому плані, а попереду — славянолюбие. Релігійна війна гірше всякої війни і є аномалія, анахронізм в даний час».

Війна обійшлася Росії в 1 млрд. крб, що в 1,5 рази перевищила доходи держбюджету 1880 р. (щоб було зрозуміліше, можна привести аналогію з нинішнього часу: при федеральному бюджеті в 16 трлн. руб., війна обійшлася б зараз Росії за один рік в 24 трлн. руб., або майже $400 млрд. – БТ) Крім цього, крім суто військових витрат Росія зазнала ще 400 млн. крб. збитків, завданих південному узбережжю держави, відпускної торгівлі, промисловості та залізницях.

«Біржові відомості» вже в кінці 1877 р. в зв’язку з цим писали: «Невже нещастя, пережиті тепер Росією, недостатні для того, щоб вибити дурь з голови наших зашкарублих панславянистов. Ви (панславянисты) повинні пам’ятати, що камені, вами кидані, доводиться витягувати усіма народними силами, добувати ціною кривавих жертв і народного виснаження».

За час війни 1877-1878 рр. грошова маса збільшилася в 1,7 рази, металеве забезпечення паперових грошей зменшилася з 28,8 до 12%. Нормалізація грошового обігу в Росії настане лише через 20 років, завдяки зовнішнім позикам і введенням золотого рубля в 1897 році.

Варто додати, що за підсумками цієї війни Росія не отримала жодних територій і преференцій від переможених турків.

Але і це відновлення фінансів і економіки тривало недовго. Вже через сім років Росія «радісно кинулася в ще одну війну – російсько-японську, програну.

Російсько-японська війна 1904-1905 рр ..

Тільки прямі військові витрати за 20 місяців російсько-японської війни склали 2,4 млрд. рублів, а держборг Російської імперії виріс на третину. Але втрати від програної війни не обмежилися прямими витратами. В конфлікт з Японією Росія втратила на чверть мільярда рублів військових судів. До цього треба додати виплати за позиками, а також пенсії інвалідам і сім’ям загиблих.

Бухгалтер Державного казначейства Гавриїл Дементьєв скрупульозно підрахував всі витрати на Російсько-японську війну, вивівши цифру 6553 млрд. рублів. Якби не революція і відмова більшовиків платити царські борги, виплати за державними позиками часів Російсько-японської війни повинні були б йти аж до 1950 року, довівши загальну суму витрат на війну з Японією до 9-10 млрд. рублів.





А попереду вже маячила Перша світова війна, остаточно добившая мілітаризовану державу.

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