В аеропорту Гельсінкі один з членів екіпажу випав з літака

Один з членів екіпажу Finnair випав з літака Airbus A320 в аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Про це повідомив в Twitter фінський Центр з розслідування надзвичайних ситуацій OTKES. передає “ТАСС”.

“OTKES почав попереднє розслідування серйозного події в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, що сталася 13 січня, коли член екіпажу Airbus A320 випав з літака і отримав травми, борт в цей момент знаходився на стоянці в аеропорту після польоту”, – йдеться в повідомленні.

НП сталася після того, як пасажири вийшли з літака і сіли в автобуси, щоб їхати в термінал. Член екіпажу літака випав з нього на злітну смугу через ту ж двері, через які до цього пройшли пасажири. Причини події з’ясовуються.