В «Укравтодорі» считают фірму порошенківця націленою на зрив тендеру по мосту через Дніпро за 12 мільярдів

Адмінколегія АМКУ 2 січня задовольнила дві скарги пов’язаність язаного з «порошенківцями» київського ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на тендері Служби автомобільних доріг у Запорізькій області щодо будівництва автомобільного мосту через річку Дніпро у місті Запоріжжі очікуваною вартістю 12,34 млрд грн.

Після цього фірма 12 січня подала ще одну скаргу. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді Запорізька САД оголосила торги щодо першої черги будівництва державної траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь у частині автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі до кінця 2023 року. Будівництво мосту розпочате ще в 2004 році.

Фірма «Еко-Буд-Трейд» оскаржила в АМКУ вимоги тендерної документації, які вважала дискримінаційними. Зокрема йшлося про підтвердження наявності аналогічного досвіду.

Замовник вимагав від учасників надати щонайменше один аналогічний договір про роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту мостів та/або шляхопроводів протягом 2009-2019 років на об’єкті будівництва класу наслідків не нижче СС3. При цьому акти і довідки малі надаватися стосовно 16 ключових видів робіт із технічного завдання.

На думку скаржника, перелік ключових видів робіт включає ті, які виконуються лише при здійсненні будівництва та не можуть виконуватися при капітальному ремонті.

Також акти і довідки малі підтвердити фактичну спроможність учасника виконати технічне завдання. У тому числі щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільного мосту, підвішеного на канатах, що збудований над водою (морем, озером чи річкою), довжиною одного прольоту між двома опорами мінімум 260 м, включаючи влаштування буронабивних паль мінімальним діаметром 150 см, а також мосту зі сталевою ортотропною плитою, змонтованого методом повздовжнього насування прогонової будови моста, довжиною одного прольоту між двома опорами мінімум 128 м.

Скаржник заявивши, що має досвід виконання аналогічних договорів, але в меншому обсязі та з виконанням робіт, які не є тотожніми, проте, за його словами, є аналогічними.

Замовник зазначив, що й так вже прибравши вимогу щодо досвіду монтажу укрупнених секції металоконструкцій прогонових будов довжиною не менше 84 м при спорудженні позакласного мосту. На його думку, неможливо виключити з тендерної документації всі кваліфікаційні вимоги щодо характеристики аналогічного досвіду, адже в майбутньому це призведе до зриву або неякісного виконання дуже масштабного і дорогого будівництва.

Адмінколегія вирішила, що замовник не довів і документально не підтвердив необхідність встановлення умов тендерної документації саме в такій редакції, та покарала їх змінити.

Разом із тім, адмінколегія не задовольнила скаргу «Еко-Буд-Трейд» в тих частинах, що стосувалися вимог до забезпечення виконання договору, бо він не довів неможливість їх виконання. Вони стосувалися повного грошового покриття за гарантією та неповернення гарантії, якщо генпідрядник виступить ініціатором розірвання договору. Сам замовник у поясненнях до скарги заявивши, що у нього склалося враження, що скаржник «має на меті не конкурентну боротьбу за можливість виконувати роботи для державного замовника, а саме зрив закупівлі як на стадії проведення торгів, так і після укладення договору».

10 січня Запорізька САД внесли зміни в тендерну документацію. А вже 12 січня ««Еко-Буд-Трейд» подавши нову скаргу, в якій вказав, що замовник не виконав рішення АМКУ по суті, і зберіг вищеназвані дискримінаційні вимоги. Наразі АМКУ має три дні на вирішення питання чи приймати скаргу до розгляду.

ТОВ «Еко-Буд-Трейд» належить киянам Євгену Расторгуєву і Максиму Половку, а директором є Віталій Фастовець. До серпня 2019 року фірмою керував Сергій Драч.

Максим Половко за часів президента Порошенка балотувався до Київради від «Блоку Петра Порошенка». Через ланцюжок партнерів він пов’язаність язаний із компаніями, близькими до екс-директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» і депутата Київради від «БПП» В ячеслава Непопа, а також екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА і тепер вже колишнього президента АТ «ХК «Київміськбуд» Михайла Голиці.

Сергій Драч довгий час працював у згаданому «Київміськбуді», дійшовши до посади віце-президента. У 2008-2010 роках він був заступником міністра у справах сім’ї, молоді та спорту і керував проектом реконструкції НСК «Олімпійський» для Євро-2012. На тій годину мером Києва був Леонід Черновецький, чий блок у Київраді представляли зокрема Ігор Кононенко та Сергій Березенко, які згодом стали впливовими нардепами від «БПП».

Після звільнення з посади замміністра Драч ненадовго повернувся у «Київміськбуд».

Компанія «Еко-Буд-Трейд» фігурує у кількох тендерних кримінальних справах, у тому числі щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві.

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