Більше, ніж у Трампа: в соцмережах обурені рівнем зарплати директора «Укрпошти»

У соціальних мережах користувачі обурені через зарплати генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського в розмірі 1,867 млн гривень (посадовий оклад — 716,463 тис. гривень, премія — 693,843 тис. гривень, інші передбачені законодавством виплати — 456,502 тис. гривень), предусмотренною проектом фінансового плану компанії на 2020 рік.

«У нас правда так ВВП подвоїлася і потроїлася як зросли зарплати міністрам та їх замамам? Про премії в 700 мільйонів керівництву «Нафтогазу» — тут і так все зрозуміло. Просто коли зарплата керівника Укрпошти більше ніж річна зарплата Дональда Трампа, президента США, що в кілька разів. Ну це виглядає дуже і дуже дивно в одній з найбідніших країн Європи. І він не один такий. І це не чужі гроші. Це наші гроші», — пише Олексій Якубін.

«Укрпошта стала кращою поштою в світі. Вважає директор Укрпошти Смілянський. Це він записав собі в фінплан зарплату в 2 рази більше, ніж у Трампа. Задер тарифи на доставку газет — поставив цілу галузь на коліна. Яких тобі ще б. реформ не вистачає?» — прокоментував Денис Іванеско.

«А можна зробить так, щоб геніальний менеджер «Укрпошти» отримував свої мільйони заробітної плати в одному з відділень «Укрпошти» на загальних підставах», — запропонував Віталій Чепінога.

«А давайте поміняємо Смілянського на Трампа, уявляєте, яка буде економія?» — написала Анна Хлебосолова.

«Несподівано стало прикро за Трампа: стільки головного болю і відповідальності, а зарплата все одно в два рази менше, ніж у гендиректора Укрпошти!» — коментує Олена Захидна.

«Це голова тієї задрипаной пошти, яка ремонтувалася разів років 15 тому, а її відділення закриті у багатьох селах та листоноші працюють на чверть ставки, отримуючи 500 грн в місяць? Може, платять, тому що бояться державного перевороту і захоплення телеграфів?))) Так в 21-му столітті — це не актуально))) насправді єдине, що приходить в голову, що ця людина відповідає за перевезення наркотиків, зброї або будь-якого іншого подібного товару, інакше голова відмовляється сприймати інформацію. При цьому тендерів на користь своїх ніхто не відміняв», — написала Оксана Щербак.

«Вісім років тому, коли я жив у Польщі, я там зіткнувся з гарним економічним явищем. Якось я отримав лист з рахунком за комунальні послуги. В конверті, крім самого паперового рахунку, була вкладена металева бляха. Так-так, blacha. Почав розбиратися. Виявляється, в ті часи в Польщі діяла державна монополія на розсилку листів. Приватні поштові оператори могли відправляти тільки «важкі» посилки. У результаті приватні поштовики все одно розсилали листи, але, щоб не порушувати закон, вкладали в ці конверти металеві штуки. Уявіть собі, навіть з цими бляхами їх послуги були більш вигідні, ніж у державного монополіста! Мені здається, що більш гарну ілюстрацію про ринковій економіці і неефективності державних структур навіть складно придумати», — розповів Дмитро Дубілет.

Сам же Смілянський відповів на гнівні коментарі у Facebook на своїй сторінці, що він розуміє, коли його критикують бідні люди, але не розуміє політиків.

«Я розумію, коли мене критикують або навіть ненавидять бідні люди. Але коли мене починають критикувати піарники Тимошенко, або політрук, випускник школи КДБ СРСР Андрій Рева, який я сподіваюся ще відповість за соц політику, і за цікаві закупівлі інвалідних колясок і за все інше. Він ще ходить і на проросійських каналах розповідає який він молодець. Ну не треш. Раз вже в мене така зарплата так і бути візьму на себе витрати показати на які шиши він живе», — написав Смілянський.