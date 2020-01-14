Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти Порошенка за заявою 11 депутатів Ради

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження про можливе заволодіння державних коштів колишнім Президентом Петром Порошенком за заявою 11 депутатів Верховної Ради.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначається, що 17 грудня 2019 року 11 депутатів Верховної Ради звернулися в НАБУ з депутатським зверненням, в якому повідомили про можливе скоєння злочинів Порошенко та особами з його оточення, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Зазначено, що заяву було отримано представниками НАБУ 18 грудня, але відомості про можливі злочини не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Разом з цим, 9 січня суд зобов’язав НАБУ внести відомості до ЄРДР та відкрити справу.