Australian Open-2020 під загрозою зриву: що відомо

Один з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» — Australian Open — знаходиться під загрозою зриву. З-за масштабних лісових пожеж, які охопили Зелений континент, погіршився повітря.

З-за диму, який був принесений в Мельбурн вітром, місцеве Управління з охорони навколишнього середовища (EPA) рекомендувало жителям міста залишатися в приміщенні до поліпшення ситуації протягом дня.

Втім, організатори Australian Open скасували лише ранкові тренування, а змагальні матчі лише посунули по часу. Втім, не обійшлося без наслідків від стихійного лиха, зокрема, свій матч кваліфікації не змогла дограти словенка Даліла Якупович, яка на момент зупинки вела в рахунку в протистоянні зі швейцаркою Стефані Фогеле.

Висловила стурбованість ситуацією і перша ракетка України одеситка Еліна Світоліна, яка на турнірі буде стартувати відразу в основній сітці. «Чому ми повинні чекати, коли станеться щось погане, щоб що-небудь зробити», – написала Світоліна на своїй сторінці в Twitter, додавши зведення про підвищення рівня забруднення.

Відзначимо, що якщо ситуація не покращиться, то Australian Open цілком може бути скасований. У турнірному прес-релізі сказано, що умови на кортах поліпшуються і за ними ведеться постійне спостереження. Подальші рішення будуть прийняті спільно з медичним персоналом турніру, національним Бюро метеорології та Управлінням з охорони навколишнього середовища штату Вікторія.

Додамо, що з українських тенісистів, які вже стартували у кваліфікації Australian Open, Сергій Стаховський (152-я) обіграв словенця Блажа Ролу (143-я) — 7:6 (3), 6:4, а Ангеліна Калініна (157-я), на жаль, поступилася румунці Моніці Нікулеску (128-я) — 6:7 (7), 2:6.

Примітно, що у своїй історії змагання, дебютний розіграш яких пройшов у 1905 році, не проводилися в 1916-1918 і 1941-1945 рр. за Світових воєн і в 1986-му-за перенесення строків проведення турніру серії «Великого шолома».