Суд реанімував квартирне справа екс-нардепа Риболовлі

Вищий антикорупційний суд скасував рішення Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про закриття кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Рибалки (“Радикальна партія Олега Ляшка) за фактом недекларування квартири у Франції.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справу було закрито постановою детектива НАБУ 12 грудня 2019 року у зв’язку з відсутністю діях Риболовлі складу злочину.

При цьому на це рішення була подана скарга в суд.

11 січня суд вирішив, що під час досудового розслідування необхідно з’ясувати куди, кому і яким чином перейшла у власність квартира, яка належала “Vesta Estate” вартістю 1 363 000 гривень і отримував Рибалка будь-які інші засоби при відчуженні частки статутного капіталу, крім тих, які йому були передані за договором цесія частинок від 11.06.2015.

Як повідомлялося, кримінальне провадження за фактом недекларування майна Риболовлі було відкрито 12 липня 2018 року і неодноразово закривалася у зв’язку з відсутністю в діях складу кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.