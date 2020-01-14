Російські газ та нафту за білоруські рублі

На тлі чергових торгових і тарифних воєн, які перед кожними виборами у Білорусі набирають особливого напруження, білоруські власті запропонували російському керівництву за газ і нафту приймати білоруські рублі.

Реакція російської сторони була передбачуваною

Ліберальна громадськість Росії через свої ЗМІ стала знущатися над самою думкою про те, що білоруський народ за газ і нафту буде розплачуватися національною валютою Республіки Білорусь.

Адже в Росії грошима вважається долар, євро, російський рубль, а тим більше білоруський начебто сміття.

Можливо, що таку думку склалося від того, що суспільна свідомість ще не прийшло розуміння, що таке гроші.

Наприклад, якщо розглядати Африку, як континент, який цивілізовані народи грабують протягом багатьох століть, то ставлення до грошей африканських країн буде таким же, як і до російського або білоруського рубля.

Африканці, які неймовірними зусиллями, копошачись в ямах, які часто стають для них могилами, добувають дорогоцінні камені, щоб європейські модниці виблискували на балах і прийомах, за свою працю отримують долари і євро.

Для чого африканцям потрібні ці долари і євро?

Як правило, важким виснажливим працею отримуючи мізерну оплату, африканці збирають ці долари і євро, щоб відправити своїх дітей в цивілізовані країни, де вони, обслуговуючи білих панів, зможуть уникнути жалюгідної долі своїх батьків.

А цивілізовані країни, підкуповуючи правителів африканських країн тим, що дають можливість дітям отримати освіту і залишитися жити в цивілізації, забезпечують підкорення африканських народів. Адже у продажних правителів є добре озброєні і навчені армії, які здатні придушити опір поневолених народів.

У підсумку виходить, що африканці віддають свої реальні цінності, газ, нафта, алмази, рідкоземельні метали, та інші природні ресурси за долари і євро, які цивілізовані країни друкують за потреби, щоб ці ресурси отримувати фактично безкоштовно.

Муаммар Каддафі намагався зламати цю систему, переконуючи народи Африки в тому, що за свою працю та природні ресурси, вони повинні отримувати реальні цінності. Природно, що цивілізовані країни, які століттями існують за рахунок рабської праці інших народів, вважали це злочином проти людства.

І в 2011 році напали на Лівію, щоб вбити Каддафі, а в Африці посіяти хаос, при якому грабувати народи Африки набагато простіше.

Дивно, але ситуація взаємин Росії та Білорусі нагадує взаємини Сходу й Африки.

Адже, білоруська економіка, яка з радянських часів залишається науково-технічним центром, де розробляються, впроваджуються і виробляються машини і механізми змушена шукати збут своєї продукції в цивілізованих країнах, щоб отримувати долари і євро. А вже ці долари і євро міняти на російський газ і нафту.

При цьому торговий баланс завжди був на користь Росії на мільярди доларів в рік.

Виходить, що білоруський народ як африканці працюють у сільській місцевості, на заводах і фабриках, виробляючи продукти харчування, верстати, машини, трактори та комбайни змінює результати своєї праці на долари і євро.

Хоча кожному зрозуміло, що ці долари і євро цивілізовані країни друкують і випускають в обіг тільки для того, щоб паразитувати на праці і ресурсах інших народів.

При цьому практично все, що виробляється в Білорусі, є фінальною частиною виробничого ланцюжка. Адже метали, комплектуючі та енергоресурси, закуповуються в Росії, забезпечуючи роботою і заробітком для російських громадян.

В сутності, праця білорусів оцінюється Росією як працю африканців Заходом. Та ще отримуючи вигоду тільки в минулому році в 9 мільярдів доларів, у Росії знижки на газ і нафту прийнято називати субсидіями.

Не дивно, що тепер прийнято порівнювати капіталістичну Росію, де головна вигода і експлуатація олігархами населення, до СРСР, де головною була справедливість і розвиток людського суспільства.

Так чому ж забезпечений білоруський рубль?

А забезпечений білоруський рубль працею білоруського народу в промисловості і сільському господарстві.

Проблема тільки в тому, що на білоруські рублі можна купити тільки МАЗ, БелАЗ, трактор “Беларус”, білоруське молоко, сир, ковбаси і м’ясо, але не купиш яхту, палац на Лазурному березі або в передмістях Лондона.

Може тому, ліберальна громадськість Росії, чиї діти, капітали і нерухомість знаходяться в цивілізованих країнах, так потішаються над білоруським рублем і над працьовитим білоруським народом?