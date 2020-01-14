В Киеве произошла массовая драка на скандальной стройке: есть пострадавшие, полиция завела дело (видео)

Строительная площадка в Киеве на улице Никольско-Слободской, на которой уже несколько лет ведутся настоящие строительные войны, утром 14 января снова оказалась в центре внимания. Охранники стройки и местные жители устроили массовую драку. Были слышны выстрелы, подтвердилась информация о пострадавших.

Драка возникла в ночь на 14 января, когда на стройплощадку пытался заехать грузовой транспорт. Противники строительства в буквальном смысле были готовы лечь под колеса, чтобы не пустить технику. Очевидцы говорят, что активистов пытались оттеснить с дороги. В ход пошли палки, газовые баллончики, холодное оружие.

Утром на место прибыла полиция. Сообщается о двух пострадавших в ходе конфликта. Что касается техники, то ей удалось проехать к месту строительства, но, как говорят свидетели, стекла в грузовиках были разбиты прилетевшими булыжниками.

Полиция ведет расследование о хулиганстве (ч.2 ст. 296 УК Украины). Устанавливаются личности всех участников ночной драки.

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