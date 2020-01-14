Медведчук розповів, хто летів його літаком з Оману в Москву

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя», кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що на літаку з Оману в Москву летіла сім’я його дочки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами нардепа, він користується цим літаком у відповідності з угодою, підписаною з оператором на авіаперевезення, і іноді використовує його.

«Щодо цього перебування літака в Омані, то я можу сказати так, дійсно, він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів до Москви. Він в даному випадку перевозив сім’ю моєї старшої дочки (Ірини – ред.)», — сказав він, відзначивши, крім сім’ї дочці на борту цього літака нікого не було.

На уточнююче запитання нардеп пояснив, що літак тільки забирав сім’ю його дочки. Вони приїхали в Оман на відпочинок в кінці грудня.

За його словами, на борту літака перебували її дочка з чоловіком Андрієм Рюминым і троє їхніх дітей. Медведчук підкреслив, що Рюмін не знайомий з президентом Володимиром Зеленським і не зустрічався з ним в Омані.

Нардеп також спростував інформацію про нібито знаходження у літаку помічника Путіна Владислава Суркова. За його словами, з Києва в Оман літак летів без пасажирів. «Як пан Сурков міг потрапити в цей літак? І Оман в Москву він летів з родиною моєї дочки. Більше там нікого не було», — заявив Медведчук.