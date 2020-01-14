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В Ірані зробили нову заяву про «чорних ящиках» збитого літака МАУ

14.01.2020

Для розшифровки записів бортових самописців збитого українського Boeing 737 МАУ Іран відправить «чорні скриньки» у Франції.

Як повідомляє «ZN.UA» розшифровка буде проводитись на території України.

«Чорні ящики» будуть відправлені до Франції для з’ясування всіх аспектів катастрофи», — зазначено в повідомленні.

Французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило, що буде брати участь у підготовці розшифровки бортових самописців.

Представник слідчої групи Ірану в найближчі дні прибуде в Україну — він визначить, чи зможе українська лабораторія розшифрувати «чорні ящики» літака.

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