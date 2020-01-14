Рада прийняла постанову про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані

Верховна Рада прийняла постанови про авіакатастрофу українського літака в Ірані.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За постанову №2726 проголосували 368 народних депутатів.

Зокрема, постанова схвалює заяву Верховної Ради щодо авіакатастрофи в Ірані. У заяві йдеться, що парламент очікує офіційні вибачення Ірану за збиття українського літака і загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Ісламську Республіку Іран визнати свою повну відповідальність.

Крім того, Верховна Рада «наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного і всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритого співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання всякого можливого сприяння їх роботі».

Парламент також «закликає світову спільноту та міжнародні організації підтримати Україну в її прагненні наполягти на проведенні розслідування, встановлення всіх винних, їх належному покарання, повернення тіл загиблих і здійсненні іранською стороною всіх компенсаційних виплат».